Docking station USB-C per HDD/SSD interni scontata

Tra i vari prodotti in offerta su Amazon, oggi vogliamo suggerirvi un comodo accessorio dedicato agli hard disk interni. La docking station Inateck USB-C è un ottimo strumento per copiare i dati da un disco all’altro, in maniera semplice e veloce, per dischi rigidi ed SSD da 3,5 e 2,5 pollici.

Docking station Inateck HDD/SSD 2,5/3,5 pollici: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto minimale, con un colore completamente nero, ed i due slot per i dischi sulla parte superiore. Il formato è decisamente compatto, e le dimensioni di soli 145x109mm per 60mm di altezza gli permettono di adattarsi a qualsiasi angolo della scrivania con un ingombro minimo. A fianco ai due slot trova posto un pannello che ospita i LED di stato. Oltre ad indicare la connessione o meno delle periferiche, troviamo degli indicatori che mostrano in tempo reale lo stato del trasferimento. Il cavo USB Type-C incluso in confezione, permette di utilizzare il device sia su Windows che su Mac, con velocità di trasferimento che raggiungono ben 5Gbps.

Molto interessante è il tasto CLONE posto nella parte sottostante i LED di stato. Nel caso in cui avessimo due dischi all’interno della dock, sarà possibile con un solo tocco clonare il primo all’interno del secondo. Una funzionalità estremamente comoda per effettuare “al volo” un backup del proprio HDD/SSD. Merita una menzione speciale anche il sistema per il risparmio energetico. Oltre al pulsante on/off, infatti, il dispositivo possiede una modalità di stand by automatico che si attiva dopo 30 minuti di inattività, permettendo di risparmiare energia.

Grazie ad un’offerta lampo è possibile acquistare la docking station su Amazon a soli 32,74 euro con uno sconto del 30%, per un risparmio di ben 14,25 euro sul prezzo di listino.