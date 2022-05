Dogecoin potrebbe risolvere lo spam di Twitter secondo Elon Musk

Elon Musk, dopo aver acquistato Twitter per circa 44 miliardi di dollari, è alla ricerca di soluzioni per migliorare il social network. Recentemente, il CEO di Tesla ha indetto un dibattito, proprio a suon di tweet, per capire come risolvere lo spam bot che affligge ogni giorno la piattaforma. La cosa interessante è che tra le varie risposte è spuntato anche Dogecoin.

In pratica, secondo quanto suggerito da Mark Cuban, star della famosa serie TV Shark Tank e proprietario della squadra di NBA Dallas Mavericks, la criptovaluta potrebbe essere una buona soluzione a questo problema. Musk si è dimostrato favorevole rispetto al tweet di Cuban dichiarando che quella “non è una cattiva idea“.

Come può questo meme coin combattere lo spam bot su Twitter? Una domanda da un milione di dollari, o forse sarebbe meglio dire di DOGE. L’idea sembra davvero essere interessante per il circolo virtuoso che innesta: guadagnare segnalando un post come spam.

Una notizia che piace a Dogecoin, asset digitale che trova una connessione positiva tra queste puntate bullish e la sua quotazione. Puoi acquistare DOGE aprendo un conto su Coinbase. Si tratta di un exchange tra i più utilizzati e importanti al mondo che offre tantissime funzionalità per il trading crypto e l’investimento a lungo termine.

Dogecoin e la lotta allo spam bot di Twitter

Secondo Elon Musk è necessario attuare qualcosa che fermi la diffusione della piaga dello spam bot su Twitter. A sorpresa, una soluzione è arrivata da Cuban che ha indicato Dogecoin come possibile arma vincente.

In sostanza, tutti mettono 1 DOGE per avere post illimitati. Un utente che segnala un post come spam e, se gli viene confermato, riceve il DOGE dello spammer. Caso contrario, se quel post non risulta essere uno spam, allora quella persona perderà il Dogecoin guadagnato. Ecco il tweet risposta al dibattito instradato da Elon Musk

Aggiungiamo un roll up ottimista a Doge. Tutti mettono 1 DOGE per post illimitati. Se qualcuno contesta un post e gli umani confermano che si tratta di spam, ottengono il Doge dello spammer. Lo spammer deve postare 100 volte più Doge. Se non è spam, il contestatore perde il proprio Doge. DogeDAO FTW!

We add an optimistic roll up to Doge Everyone puts up 1 doge for unlimited posts. If anyone contests a post and humans confirm it's spam, they get the spammer's Doge. Spammer has to post 100x more Doge If it's not spam,the contestor loses their Doge. DogeDAO FTW ! 🚀🚀🚀 https://t.co/m6jiDve3AF — Mark Cuban (@mcuban) May 1, 2022

Elon Musk, pur non avendo approvato questa soluzione in maniera né ufficiosa e né tanto meno ufficiale, ha twittato la sua risposta in merito a questa proposta:

Non è una cattiva idea.

Not a bad idea — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2022

