Dogecoin vola in una settima: quotazione a +30%

Il mercato crittografico non manca mai di sorprenderci e anche questa settimana ha lasciato molti analisti a bocca aperta. Nonostante un inverno finanziario abbastanza rigido, ci sono state alcune criptovalute che si sono distinte per quotazione. Tra queste dobbiamo segnalare Dogecoin.

La crypto tanto amata da Elon Musk, il patron di Tesla, si è dimostrata forte in questi ultimi 7 giorni. Infatti, i dati hanno registrato un aumento di prezzo di circa il 30%. Si tratta del miglior risultato ottenuto tra le migliori criptovalute per capitalizzazione di mercato. Un traguardo interessante.

Il rally di Dogecoin è iniziato dal momento in cui proprio Elon Musk ha aggiornato la sua posizione Twitter HQ sul suo profilo ufficiale proprio di Twitter. Il colpo finale lo ha dato la sua biografia che ora recita “Chief Twit“. Il 26 ottobre 2022 ha anche postato un video dove entra nel quartier generale del social network con un lavandino tra le mani.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022