Dominio, email, SSL, CDN, backup gratuiti e tanto altro: l'offerta imperdibile di SiteGround

Gli hosting migliori, di solito, si presentano sul mercato con dei prezzi leggermente più elevati rispetto ai competitor meno prestanti.

Ciò però non significa che, con un minimo di attenzione, si possa ottenere il massimo in questo contesto spendendo cifre contenute. In questo contesto, per esempio, rientra l’offerta di SiteGround per quanto concerne la promozione attiva fino alla fine del mese di febbraio.

Pur parlando di uno dei servizi più rinomati del settore infatti, gli sconti fino al 76% e la possibilità di usufruire di fattori come:

dominio

caselle di posta elettronica

SSL

CDN

backup

a titolo gratuito, rendono i piani SiteGround non solo apprezzabili qualitativamente, ma anche con un rapporto qualità-prezzo molto vantaggioso.

Non solo dominio e backup gratuiti: la promozione di febbraio prevede sconti fino al 76%

Un esempio di cosa può offrire questo hosting? GrowBig è uno dei piani più apprezzati tra i tanti proposti da SiteGround.

Questo offre la possibilità di ospitare un numero infinito di siti, con uno spazio d’archiviazione file pari a 20 GB. Il tutto, per un traffico complessivo di circa 100.000 visite mensili.

Oltre a domini, email, backup e altre funzionalità gratuite, GrowBig offre anche:

Tool per l’installazione WordPress

Plugin WP Migrator

Email Migrator

Auto-aggiornamenti WordPress

Sistema di sicurezza avanzato

Caching pronta all’uso

Database illimitati

Il tutto viene gestito con un sistema di energia rinnovabile, bilanciata al 100%, oltre che con un sistema “soddisfatti o rimborsati” con 30 giorni di tempo per saggiare le potenzialità della sottoscrizione.

GrowBig è disponibile con il 76% di sconto rispetto al prezzo di listino.

Ciò si traduce in appena 5,49 euro al mese per un piano che è in grado di soddisfare la maggior parte di necessità di qualunque webmaster in circolazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.