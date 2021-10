Dominio gratis attivando un hosting con Keliweb

Keliweb, piattaforma di cui parliamo spesso qui su Punto Informatico, ha attivato una nuova offerta dedicata a chi vuole far partire un progetto web partendo da zero, creando allo stesso tempo un nuovo dominio per una società o attività.

I piano di hosting disponibili sono vari e possono essere ottimizzati per sistemi di blogging come WordPress oppure in ottica ecommerce con Prestashop, che è un plugin di Wodpress, oppure con CMS dedicati come Magento. Presente anche Joomla. Insomma, tutte le esigenze vengono coperte. I piani hanno anche un costo accessibile e competitivo e il dominio è gratis per sempre.

Tra i top servizi di hosting disponibili

Dominio gratis significa che non dovremo parlare per il nome del nostro sito, sia esso un .it o con un altro tipo di estensione, e di fatto questo va ad abbattere una delle spese che compongono quella totale per tenere online un sito o una piattaforma. Keliweb offre anche una serie di servizi associati tra cui uno di quelli più importanti in ottica hosting, ovvero l'assistenza sempre disponibile, ovvero 24/7, perchè tenere online il proprio sito in qualsiasi momento è ormai diventato fondamentale.

I loro sistemi inoltre sono protetti da software che bloccano con doppia protezione gli attacchi DDoS, con un filtro antispam anche all'interno delle mail associate ai domini. Da valutare anche i servizi relativi al cloud hosting e al VPS, ovvero dei server virtuali in cloud per chi cerca delle soluzioni di livello professionale per esigenze specifiche per i propri progetti online.

Vari piani sono disponibili in offerta per la promo di Halloween, dunque si parte davvero da costi irrisori per avere a disposizione piani che hanno sempre spazio SSD, soluzione sempre più adottata per velocizzare le pagine di ogni sito, e si parte minimo da 10 caselle mail, con certificato SSL incluso in ogni piano.