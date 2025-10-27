Perché c'è Donald Trump con l'armatura di Master Chief (Halo)?

Chi segue l’ambito gaming con una certa costanza se ne era già accorto da tempo: la console war è finita. I tempi del duopolio Nintendo-SEGA appartengono a un passato ormai lontano e oggi la bagarre che coinvolge Microsoft e Sony è sempre meno accesa. Ora sembra essersene reso conto anche GameStop, che nel fine settimana ha pubblicato un post su X per certificarlo. La notizia, nemmeno troppo interessante a dire il vero, potrebbe esaurirsi qui, se non fosse che è stata ripresa nientemeno che dal profilo ufficiale della Casa Bianca, con una modalità comunicativa piuttosto inedita per il mondo della politica.

Cosa c’entra Halo con Donald Trump?

Tra un video che celebra l’arrivo del Presidente in Giappone e un saluto istituzionale alla Malesia appena visitata c’è Donald Trump con l’armatura di Master Chief e la bandiera a stelle e strisce che sventola alle sue spalle. Il post cita direttamente quello di GameStop, che a sua volta annunciava in modo ironico l’arrivo nel 2026 di Halo: Campaign Evolved su PlayStation.

Non è finita qui: a rincarare la dose è stato poco dopo l’account Rapid Response 47 della Casa Bianca, riprendendo altri meme sul tema.

Per chi ha poca dimestichezza con l’ambito, la saga Halo è da sempre un’esclusiva di lusso delle piattaforme Xbox e PC. Insomma, dell’ecosistema Microsoft. Il suo debutto su macchine Sony è in linea con la strategia adottata di recente dal gruppo di Redmond, che seppur intenzionato a produrre una nuova console Xbox punta a rendere le sue proprietà intellettuali accessibili al maggior numero possibile di giocatori.

Trump e il suo entourage non sono nuovi a uscite social sopra le righe, né al massiccio impiego dell’intelligenza artificiale nei suoi post. Non è la prima volta, non sarà l’ultima. È ad esempio sufficiente pensare al video distopico su Gaza, tra l’altro pubblicato con un tempismo invidiabile.