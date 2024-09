Donald Trump vuole trasformare gli USA nella capitale delle criptovalute

Qualche giorno dopo il dibattito Harris-Trump dove le criptovalute sono state dimenticate, Donald Trump torna sull’argomento in “pompa magna”. Infatti, ha da poco annunciato il lancio della nuova piattaforma della sua famiglia: la World Liberty Financial. Ciò che sta facendo discutere molto è che l’ex presidente degli Stati Uniti, in corsa per un nuovo mandato, l’ha definita un’alternativa alle banche tradizionali:

Stiamo abbracciando il futuro con le criptovalute e lasciandoci alle spalle le grandi banche lente e obsolete.

Un annuncio che è anche una forte accusa nei confronti degli istituti di credito che oggi gestiscono il denaro e i risparmi di privati e aziende. Il lancio della nuova piattaforma si terrà lunedì prossimo, 16 settembre 2024, alle 20:00 ora locale. Lo sappiamo perché ha invitato i suoi followers a unirsi a questo evento con un video pubblicato su X.

Donald Trump dichiara guerra alle banche con le criptovalute

Donald Trump ha quindi deciso di “dichiarare guerra” alle banche con l’annuncio della sua nuova piattaforma di criptovalute, World Liberty Financial. Il nome stesso è un richiamo ai suoi obiettivi: abbandonare l’attuale sistema bancario per abbracciare il sistema crypto più moderno, veloce e aperto:

Per troppo tempo – aveva pubblicato Trump – l’americano medio è stato schiacciato dalle grandi banche e dalle élite finanziarie. È tempo di prendere posizione, insieme.

Una sorta di “chiamata alle armi” economiche del mercato delle criptovalute da parte di Donald Trump che sta cercando di fare tutto il possibile per abbracciare una buona fetta di americani crypto friendly. In attesa del 16 settembre, data del lancio della sua nuova piattaforma, seguiremo con attenzione la vicenda ed eventuali nuove dichiarazioni.

Risulta chiaro che l’ex presidente vuole trasformare gli Stati Uniti d’America nella nuova capitale delle criptovalute. Inoltre, ricordiamo che Donald Trump ha anche annunciato, in caso di elezioni, la creazione di una commissione guidata da Elon Musk per risparmiare denaro pubblico.