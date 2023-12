Dopo 6 anni Microsoft lancia l'app Seeing AI per Android

Microsoft ha lanciato nel 2017 un’applicazione chiamata Seeing AI, pensata per offrire assistenza alle persone con disabilità visive. L’applicazione sfrutta le potenzialità del dispositivo, soprattutto la fotocamera, per fornire all’utente descrizioni o letture all’utente. L’applicazione ha molteplici funzioni. Può leggere le pagine stampate, identificare i volti delle persone, contare i soldi o fornire informazioni sui prodotti, tra le altre cose.

L’applicazione era disponibile solo per i dispositivi Apple iOS e veniva aggiornata regolarmente da Microsoft per implementare nuove funzionalità. Ora, dopo oltre sei anni, Microsoft ha finalmente reso disponibile l’applicazione anche per gli utenti Android.

Come funziona Seeing AI

Gli utenti interessati possono scaricare l’applicazione dal Google Play Store. Microsoft ha annunciato il lancio ufficiale in un post sul Microsoft Accessibility Blog. L’azienda specifica che l’applicazione supporta solo le seguenti lingue: ceco, danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, giapponese, coreano, norvegese Bokmal, polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese, turco. Microsoft prevede di estendere il supporto linguistico a 34 lingue nel 2024.

Per utilizzare Seeing AI, gli utenti devono puntare la fotocamera del telefono verso qualcosa o scattare una foto. Seeing AI provvederà quindi a fornire una descrizione all’utente. L’applicazione può aiutare gli utenti a identificare colori, scene, luce o scrittura.

Seeing AI può anche scansionare i codici a barre per restituire il nome del prodotto e le informazioni sulla confezione, se presenti.

Prima di usare l’applicazione per la prima volta, viene mostrato un avviso. Microsoft avverte gli utenti di non usare Seeing AI in “situazioni in cui si potrebbe essere danneggiati o feriti”, poiché l’intelligenza artificiale non è sempre precisa.

Secondo Microsoft, le immagini verranno trasmesse ai server Microsoft tramite connessioni criptate per “alcune funzioni”. I termini indicano che queste immagini verranno eliminate automaticamente dopo l’elaborazione. Il riconoscimento dei volti memorizza le immagini e i nomi solo localmente.

L’app mostra tutte le sue modalità nel pannello inferiore. È possibile passare da una modalità all’altra, ad esempio alla scansione di documenti o al rilevamento di scene. Ogni modalità è introdotta da un testo descrittivo che spiega come funziona e cosa può o non può fare. L’applicazione usa segnali sonori per indicare all’utente determinate azioni, come l’elaborazione.

Toccando l’opzione Impostazioni nel menu si possono visualizzare alcune opzioni utili. È possibile modificare l’ordine dei canali nella schermata principale dell’app e configurare le scorciatoie. È anche possibile cambiare la valuta e il motore vocale, a patto che siano disponibili sul dispositivo.

Altre app simili a Seeing AI

Seeing AI non è l’unica app di questo tipo. Google ne ha una propria, chiamata Lookout – Assisted Vision, che funziona in modo simile. Usa la fotocamera del dispositivo per ottenere informazioni sull’ambiente circostante o su oggetti specifici. Tuttavia, avere più scelta è sempre positivo e gli utenti di Android possono ora provare più applicazioni, compresa quella di Microsoft, per trovare la loro preferita.