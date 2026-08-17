La sempre attenta redazione del sito Android Authority ha analizzato il codice presente nella versione 234.0.9 dell’app Telefono di Google, scovando un dettaglio molto interessante. È quello che sembra anticipare l’arrivo della tecnologia Scam Detection sugli smartphone del marchio vivo. Come si può intuire già dal nome, è il sistema per la protezione delle truffe già visto in azione sui Pixel e sui Samsung Galaxy di fascia alta della generazione S26.

Dopo Pixel e Galaxy, Scam Detection di Google sui vivo

Messo a punto da bigG, sfrutta un modello di intelligenza artificiale gestito in locale per identificare un tentativo di raggiro effettuato tramite chiamata, tempestivamente. L’esempio più chiaro è quello di un falso operatore bancario che chiama la potenziale vittima con l’obiettivo di convincerla a farsi comunicare le credenziali dell’home banking o le informazioni sui metodi di pagamento, magari facendo leva sull’esigenza non reale di aggiornare dati anagrafici, bloccare un bonifico in uscita o altro. Purtroppo, accade molto spesso.

Al momento non è dato sapere su quali modelli arriverà, ma non è da escludere il debutto di Scam Detection sui telefoni della serie X500 di vivo attesa per il mese di settembre. Non è chiaro nemmeno se verrà integrata in modo nativo (come avviene ad esempio per Samsung) oppure se sarà necessario installare l’applicazione di Google. A questo proposito, va sottolineato che il brand utilizza un proprio dialer nel mercato cinese. Si affida invece a quello di bigG per i dispositivi distribuiti a livello internazionale.

Se confermata, la notizia andrebbe interpretata anche come la volontà di portare la tecnologia anti-scam su un numero maggiore di smartphone. Quando rileva una possibile truffa, mostra un avviso sul display e riproduce un suono con l’obiettivo di richiamare l’attenzione dell’utente e metterlo in guardia. Il gruppo di Mountain View afferma di averla sviluppata tenendo conto dell’esigenza di rispettare la privacy.