 Dopo Telegram tocca a WhatsApp: ban in Russia
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Dopo Telegram tocca a WhatsApp: ban in Russia

Dopo Telegram, le autorità russe hanno bloccato l'accesso a WhatsApp rimuovendo i nomi di dominio dal registro nazionale (quindi serve una VPN).
Dopo Telegram tocca a WhatsApp: ban in Russia
Informatica App e Software
Dopo Telegram, le autorità russe hanno bloccato l'accesso a WhatsApp rimuovendo i nomi di dominio dal registro nazionale (quindi serve una VPN).
Google AI Studio

Il Roskomnadzor ha bloccato l’accesso a WhatsApp in Russia. La soluzione adottata è più drastica rispetta a quella che ha limitato l’uso di Telegram. Il servizio di messaggistica è stato praticamente “cancellato” da Internet. Meta ha confermato il ban e promesso di implementare adeguate contromisure.

Sorveglianza e controllo di massa

A metà agosto 2025 sono state bloccate le chiamate con WhatsApp, in quanto verrebbero utilizzate per frodi, estorsioni e attività terroristiche. Il blocco è stato imposto agli operatori di telecomunicazione dal Roskomnadzor (equivalente all’italiana AGCOM). Lo stesso sistema è stato adottato per il ban di Telegram.

L’autorità russa ha scelto un’opzione più drastica per WhatsApp (oltre che per Facebook e Instagram). L’app di messaggistica è stata rimossa dalla “directory online”. In pratica, i nomi di dominio associati a WhatsApp non sono più presenti nel registro nazionale. Gli indirizzi IP dell’app non vengono più ricevuti dai dispositivi, quindi gli utenti russi non possono più usare il servizio. L’accesso è possibile solo con una VPN.

Questo è il comunicato ufficiale di Meta:

Oggi il governo russo ha tentato di bloccare completamente WhatsApp nel tentativo di indirizzare le persone verso un’app di sorveglianza di proprietà statale. Cercare di isolare oltre 100 milioni di utenti da comunicazioni private e sicure è un passo indietro e non può che portare a una minore sicurezza per i cittadini russi. Continuiamo a fare tutto il possibile per mantenere gli utenti connessi.

Il portavoce del Cremlino ha dichiarato che il ban verrà rimosso se Meta rispetterà la legge. Ciò significherebbe però rimuovere la crittografia end-to-end perché le autorità russe vogliono leggere le conversazioni.

L’intenzione del governo è spingere i cittadini ad installare MAX, un’app simile a WeChat che permette anche di accedere a vari servizi. Secondo molti difensori della privacy è un’app per la sorveglianza di massa. Oltre a Telegram e WhatsApp sono stati bloccati Facebook, Instagram, Signal, Snapchat, Discord, Roblox, Viber e FaceTime, mentre l’accesso a YouTube è stato rallentato.

Fonte: Financial Times

Pubblicato il 12 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Google Meet, si può spostare la presentazione in un'altra finestra

Google Meet, si può spostare la presentazione in un'altra finestra
Microsoft 365 Copilot, le novità per PowerPoint, Outlook e Teams

Microsoft 365 Copilot, le novità per PowerPoint, Outlook e Teams
WhatsApp sacrifica questa scheda per far posto a Meta AI

WhatsApp sacrifica questa scheda per far posto a Meta AI
Finalmente, Gmail per Android ti fa creare nuove etichette: come fare

Finalmente, Gmail per Android ti fa creare nuove etichette: come fare
Google Meet, si può spostare la presentazione in un'altra finestra

Google Meet, si può spostare la presentazione in un'altra finestra
Microsoft 365 Copilot, le novità per PowerPoint, Outlook e Teams

Microsoft 365 Copilot, le novità per PowerPoint, Outlook e Teams
WhatsApp sacrifica questa scheda per far posto a Meta AI

WhatsApp sacrifica questa scheda per far posto a Meta AI
Finalmente, Gmail per Android ti fa creare nuove etichette: come fare

Finalmente, Gmail per Android ti fa creare nuove etichette: come fare
Luca Colantuoni
Pubblicato il
12 feb 2026
Link copiato negli appunti