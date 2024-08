Doppia convenienza con HYPE: carta prepagata e bonus fino a 25 euro

HYPE è un conto a canone zero che consente di gestire le proprie spese quotidiane al meglio. Il piano più completo è HYPE Premium, che consente di ottenere subito un bonus di 25 euro inserendo il codice promo CIAOHYPER.

Tra i principali punti di forza del conto HYPE Premium si annoverano una carta di debito World Elite Mastercard, pagamenti e prelievi gratis in tutto il mondo, un’assistenza prioritaria anche via WhatsApp e un’assicurazione all-inclusive. Quest’ultima comprende viaggi, spese mediche, shopping e tanto altro.

HYPE offre un bonus immediato di 25 euro

Sono diversi i punti di forza di HYPE, tra cui la carta di debito esclusiva World Elite Mastercard, attraverso cui è possibile accedere a più di 1.100 lounge negli aeroporti di tutto il mondo e ottenere il fast track gratuito negli aeroporti italiani di Roma Fiumicino, Milano Linate, Olbia, Catania, Napoli, Torino e Venezia.

La soluzione all inclusive promossa da HYPE Premium comprende inoltre una copertura totale delle spese mediche, un rimborso per l’eventuale bagaglio smarrito e per il ritardo del volo aereo. In aggiunta a ciò, è possibile ricevere un supporto diretto in qualsiasi momento del giorno, via WhatsApp oppure tramite e-mail, chat e telefono.

Per aderire alla promozione in corso è sufficiente registrarsi ad HYPE Premium tramite questa pagina del sito ufficiale HYPE. L’iscrizione online avviene in pochi minuti, con una carta virtuale subito disponibile in app e il riscatto del bonus da 25 euro messo subito a disposizione da HYPE per tutti i nuovi clienti che decidono di aprire il conto.