DOPPIA OFFERTA per aspirapolvere Dyson su eBay: usa questo codice sconto!

Gli aspirapolvere Dyson sono un gioiello: design moderno, potenza aspirante elevata e qualità costruttiva ottima. Sul mercato è difficile trovare degni sfidanti delle proposte del marchio statunitense. Scommettiamo che anche te hai valutato l’acquisto di un modello ma ti sei tirato indietro dopo avere visto i prezzi. Per tua fortuna, ora su eBay la stessa azienda sta proponendo una doppia offerta sull’aspirapolvere Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2, imperdibile se sei ancora a caccia della soluzione definitiva per pulire la tua casa.

Doppio sconto su aspirapolvere Dyson su eBay

Parallelamente all’offerta eBay su Nothing Phone (1), ha corso anche lo sconto doppio su Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2. Si tratta di un aspirapolvere con filo senza sacco, dotato di una spazzola pneumatica capace di pulire in profondità tutti i tipi di pavimento. Con 150AW di potenza aspirante e 6 accessori inclusi, può essere utilizzato anche su parquet, scale, caloriferi e divani. Il contenitore capiente consente di procedere con la pulizia senza troppe interruzioni, mentre la tecnologia Dyson Cinetic separa la polvere in maniera tale da non avere filtri da lavare o sostituire.

Approvato per chi soffre di allergie, gode di cinque anni di garanzia e, in caso di problemi, il reso è gratuito e l’assistenza Dyson è sempre disponibile. Ma il prezzo? Normalmente Dyson su eBay propone l’aspirapolvere Cinetic Big Ball Absolute 2 a 499 euro ma, per i prossimi giorni, potete risparmiare il 20% grazie all’offerta base e rimuovere altri 39,90 euro dal cartellino finale sfruttando il codice sconto VACANZE23, valido fino al 30 giugno 2023. La consegna è gratuita e garantita entro martedì 20 giugno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.