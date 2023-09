DOPPIO SCONTO su laptop MSI Katana con RTX 3050 su eBay: IMPERDIBILE

In giornata abbiamo segnalato molteplici offerte rilanciate da eBay, comprese alcune iniziative speciali grazie al codice sconto del mese di settembre. Nello specifico, abbiamo parlato ad esempio di un TV TCL 4K a meno di 450 euro. Ora invece, è giunto il momento di proporti un notebook da gaming di ultima generazione con un taglio di prezzo doppio. Il modello MSI Katana 15 con RTX 3050 è infatti disponibile a meno di 1.000 euro grazie sia al coupon eBay del mese, sia alla promozione proposta da Monclick, noto rivenditore autorizzato in Italia.

Offerta doppia su laptop da gaming MSI Katana: che risparmio!

Il modello coinvolto nell’iniziativa è noto con il nome esteso MSI Katana 15 B12UDXK-250XIT e giunge senza sistema operativo. Fondamentalmente, il laptop presenta l’OS FreeDOS per permettere poi all’utente di installare qualsiasi OS desiderato, che si tratti di Windows, Linux o altre distro specifiche. Sotto la scocca, però, è un laptop mozzafiato: il processore è l’Intel Core i7-12650H, accompagnato dalla scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050, 16 GB di RAM (con possibilità di espandere a 64 GB) e SSD da 512 GB. Il pannello in dotazione, invece, è un classico Full HD.

Tra le tecnologie supportate troviamo naturalmente il ray tracing, cavallo di battaglia della linea RTX proposta dal colosso di Jensen Huang, assieme al DLSS per l’ottimizzazione dei videogiochi tramite algoritmi. Il produttore assicura poi una garanzia di due anni sul device, e non può mancare la retroilluminazione RGB a quattro zone per la tastiera.

Dal prezzo di listino di 1.256,99 euro si scende quindi a 1.057,99 euro, ma attenzione alla validità del codice SETTEMBRE2023 fino al 28 del mese, con il quale potrai risparmiare altri 100 euro. A 957,99 euro, insomma, questo laptop MSI di fascia alta è imperdibile. La consegna viene effettuata a costo zero entro lunedì 11 settembre 2023, e il pagamento va completato con carta di credito.

