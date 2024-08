Dove vedere Arnaldi-Rublev in TV e streaming (ATP Montreal)

Sarà Arnaldi-Rublev la prima semifinale dell’ATP Montreal, in corso di svolgimento in Canada. L’incontro sarà trasmesso in TV su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Dove vedere Arnaldi-Rublev dell’ATP Montreal

La semifinale dell’ATP Montreal tra Arnaldi e Rublev sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Tennis (canale 203 di Sky) e in streaming su NOW. Il match avrà inizio alle 23:00 (ora italiana), seguito dalla seconda semifinale che vedrà affrontarsi i vincenti delle due sfide dei quarti di finale (Popyrin-Hurkacz e Korda-Zverev).

Non è forse la semifinale che ci si aspettava, ma c’è pur sempre un azzurro. Dopo l’eliminazione di Jannik Sinner ai quarti, con il numero uno del mondo battuto da un redivivo Rublev in tre set per 3-6, 6-1, 2-6, sarà il classe 2001 di Sanremo a portare in alto la bandiera italiana in Canada. Magari proprio vendicando Jannik, uscito in malomodo contro l’ex numero cinque del mondo.

Appuntamento dunque a non prima delle 23:00, quando sul campo centrale del Canada Open Matteo Arnaldi affronterà il russo Andrej Rublev nella prima semifinale del Masters 1000 con sede a Montreal.