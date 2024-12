Dove vedere Atalanta-Empoli in TV e streaming (Serie A)

Domenica 22 dicembre si giocherà Atalanta-Empoli, incontro valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Il match sarà visibile su DAZN alle ore 18:30, con telecronaca di Alberto Santi e commento tecnico di Fabio Bazzani.

Per vedere Atalanta-Empoli basta il piano Goal Pass di DAZN, disponibile a 13,99 euro al mese. La sfida del Gewiss è inclusa infatti nel pacchetto che propone 3 partite di Serie A ogni giornata, tutta la Serie B, tutta la LaLiga, il meglio della Liga Portugal Betclic e il calcio femminile con la Serie A e la UEFA Women’s Champions League.

Dove vedere Atalanta-Empoli

La visione della partita di Serie A tra Atalanta ed Empoli richiede l’attivazione del piano Goal Pass o Standard di DAZN. Per seguire la gara in televisione sarà sufficiente scaricare l’app DAZN su Smart TV, Amazon Firestick, Google Chromecast, TIMVISION Box, PlayStation o Xbox.

Se si opta invece per lo streaming, si può scegliere di guardare il match su dispositivi mobili come smartphone e tablet, oppure tramite PC collegandosi al sito ufficiale dazn.com. Scegliendo l’app DAZN, confermiamo che il download dell’app è disponibile gratis su smartphone Android e su iPhone.

Dopo le prime sedici giornate di campionato, la squadra bergamasca è al primo posto della Serie A con 37 punti, frutto di 12 vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Sabato scorso l’undici di Gasperini ha conquistato tre punti d’oro sul campo del Cagliari, ringraziando anche un gigante Carnesecchi tra i pali.

Ottimo avvio di stagione, fatte le dovute proporzioni ovviamente, anche per l’Empoli, al momento decimo in classifica con 19 punti. In queste prime tre settimane di dicembre la squadra toscana ha staccato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia battendo ai rigori la Fiorentina, ha umiliato l’Hellas davanti ai suoi tifosi con un perentorio 4-1 e perso di misura in dieci uomini contro il Torino.

Appuntamento quindi a domenica 22 dicembre, quando alle ore 18:30 avrà inizio il match Atalanta-Empoli. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.