Brighton-Roma: formazioni e dove vederla in streaming

Brighton-Roma va in scena nella cornice del Falmer Stadium (AMEX Arena) per il ritorno degli ottavi di Europa League. Un impegno tutto sommato agevole per i giallorossi, volati in Inghilterra con la consapevolezza di poter contare sul 4-0 del match precedente disputato all’Olimpico: il passaggio ai quarti è già stato ipotecato. Si parte giovedì 14 marzo alle ore 21:00 e la puoi vedere in streaming su DAZN, ma non solo.

Probabili formazioni e streaming di Brighton-Roma

Si incrociano di nuovo due allenatori italiani, De Zerbi e De Rossi. Quest’ultimo, nonostante il vantaggio significativo maturato all’andata, non sembra intenzionato a praticare un ampio turnover. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Brighton (3-4-2-1): Steele; Dunk, Van Hecke, Igor; Lamptey, Gilmour, Gross, Adingra; Buonanotte, Enciso; Welbeck;

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Sono diverse le opzioni a disposizione per chi vuole vedere la partita in streaming, anche gratis. Una di queste è la diretta trasmessa su DAZN con la telecronaca di Stefano Borghi. In alternativa c’è quella di TV8, accessibile senza abbonamento. Si può guardare la sfida anche in chiaro sul televisore, al canale 8.

Il 4-0 dell’andata è stato deciso dalle reti di Dybala, Lukaku, Mancini e Cristante, nonostante il maggiore possesso palla e le oltre 10 conclusioni della squadra di De Zerbi.

Quasi inevitabilmente, il pronostico die bookmaker è a favore dei giallorossi. Solo l’imponderabile potrebbe mettere in discussione il passaggio ai quarti di finale.

