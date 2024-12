Dove vedere Cagliari-Inter in TV e streaming

Oggi, sabato 28 dicembre, si giocherà Cagliari-Inter, match valido per la diciottesima giornata di Serie A. L’incontro sarà trasmesso in esclusiva su DAZN alle ore 18:00, con la telecronaca di Ricky Buscaglia e il commento tecnico dell’ex allenatore dei nerazzurri Andrea Stramaccioni.

Per vedere Cagliari-Inter è richiesto l’abbonamento a DAZN Standard, il pass che include tutta la Serie A Enilive fino al 2029. In questi giorni di fine anno il piano annuale è in offerta a 19,90 euro al mese per i primi sei mesi invece di 34,90 euro. Fino al 30 dicembre sarà possibile attivare anche il piano mensile senza vincoli al prezzo scontato di 24,90 euro al mese per 6 mesi invece di 44,90 euro.

Dove vedere Cagliari-Inter

La partita della 18^ giornata di Serie A tra Cagliari e Inter sarà visibile in streaming su DAZN. L’app della piattaforma streaming è disponibile su Smart TV, Android TV, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, PlayStation e Xbox. Inoltre è presente su device Android e iOS. L’alternativa all’app è il sito ufficiale dazn.com, raggiungibile via browser tramite computer.

Gli utenti Sky abbonati al pacchetto Zona DAZN potranno invece seguire l’incontro su DAZN 1, canale 214 di Sky.

Con una partita ancora da recuperare, l’Inter è al terzo posto in classifica a quota 37 punti. Invidiabile il ruolino di marcia dei campioni d’Italia in carica, che fin qui hanno collezionato undici vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta. Il primo posto occupato dall’Atalanta dista sole tre lunghezze, quindi un successo oggi pomeriggio consentirebbe all’undici di Simone Inzaghi di raggiungere momentaneamente i bergamaschi in testa.

La trasferta in terra sarda però non è mai semplice, anche ora che i padroni di casa non attraversano un periodo di forma entusiasmante, per usare un eufemismo. A dimostrarlo è anche l’ultimo match di campionato contro l’Atalanta, con l’undici di Gasperini che ha sudato le proverbiali sette camicie per avere la meglio sulla squadra rossoblu.

Il fischio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 18:00 di oggi, con la diretta esclusiva su DAZN.