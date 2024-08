Dove vedere Cobolli-Rinderknech in TV e streaming (ATP Montreal)

Quando in Italia sarà pomeriggio inoltrato, a Montreal Flavio Cobolli recupererà la sfida del secondo turno dell’ATP Montreal contro il francese Arthur Rinderknech, sospesa dopo tre giochi del primo set (con il transalpino avanti subito di un break). Il vincente della sfida odierna tornerà poi in campo nella notte per affrontare uno tra Hurkacz e Kokkinakis. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Arena e in streaming su NOW con il pass Sport.

Al momento, il pass Sport è la soluzione ideale per quanti amano il tennis e più in generale lo sport. Offre infatti l’intera programmazione sportiva di Sky, che per quanto riguarda il tennis include tutti i tornei ATP e WTA, l’Australian Open, il Roland Garros, Wimbledon, le ATP Finals e la Coppa Davis. Con l’ultima offerta in corso è disponibile al prezzo scontato di 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro, con un risparmio di 120 euro in un anno.

Dove vedere Cobolli-Rinderknech all’ATP Montreal

La sfida del secondo turno dell’ATP Montreal tra Cobolli e Rinderknech sarà visibile in TV su Sky Sport Arena (canale 204 di Sky) e in streaming su NOW. Il match avrà inizio quando qui in Italia saranno le ore 18:00.

Flavio Cobolli è approdato al secondo turno del Canada Open battendo in due set il padrone di casa Felix-Auger Aliassime, reduce dalla finale olimpica per il 3°/4° posto persa contro l’altro azzurro Lorenzo Musetti. Il tennista toscano conferma dunque il suo ottimo stato di forma, dopo la finale raggiunta meno di una settimana fa al Citi Open (ko contro Korda con il risultato di 4-6, 6-2, 6-0 a favore dello statunitense), grazie anche al successo in semifinale contro l’astro nascente Ben Shelton.

Appuntamento dunque a questo pomeriggio, quando Cobolli proverà a sorprendere il suo avversario transalpino centrando l’ennesimo risultato di valore di quest’estate.