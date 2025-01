Dove vedere Como-Milan in diretta streaming anche dall'estero

Un Como rinvigorito dal mercato e dal trend positivo delle ultime giornate (2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta) attende il Milan nel recupero della 19esima giornata di Serie A. Reduci dal pareggio di Roma contro la Lazio, i lacustri ospitano la formazione rossonera guidata da Coincecao in cerca di riscatto dopo il deludente pareggio interno contro il Cagliari.

La partita si giocherà oggi alle ore 18.30 e potrai vederla in streaming su DAZN. Se ti trovi all’estero e vuoi sfruttare il tuo abbonamento ti servirà utilizzare NordVPN.

Como-Milan in streaming dall’estero con NordVPN

Se hai un abbonamento DAZN, ma in questo momento ti trovi all’estero, scoprirai presto che non potrai accedere al catalogo per via dei blocchi geografici applicati alla piattaforma. Nulla di irrimediabile però dato che ti basta avere NordVPN per superare questo limite seguendo una semplice procedura:

Attivare un abbonamento NordVPN con gli sconti di inizio anno Scaricare NordVPN sullo stesso dispositivo in cui vedrai la partita Aprire NordVPN, inserire le credenziali e poi aprire la lista dei server Collegarti ad uno dei tre server italiani Aprire DAZN e selezionare Como-Milan dalle 18.30 per vedere la partita

Collegandoti a un server italiano di NordVPN, infatti, sarà come simulare la tua posizione nel Bel Paese senza muoverti da dove ti trovi e accedere così a tutti i contenuti di DAZN e ad eventuali altre piattaforme da cui accedi solitamente in Italia, il tutto con il vantaggio di una connessione sicura, protetta e veloce.

Le probabili formazioni di Como-Milan

Per quanto riguarda il calcio giocato, invece, queste le probabili formazioni della partita:

Como (3-4-2-1) : Reina; Dossena, Kempf, Moreno; Van der Brempt, Engelhardt, Da Cunha, Fadera; Diao, Strefezza; Cutrone

: Reina; Dossena, Kempf, Moreno; Van der Brempt, Engelhardt, Da Cunha, Fadera; Diao, Strefezza; Cutrone Milan (4-3-3): Maignan; Emerson, Tomori, Thiav, Hernandez; Reijnders, Fofana, Bennacer; Pulisic, Leao, Abraham

La partita inizierà alle ore 18.30 con diretta streaming su DAZN.