Dove vedere De Minaur-Djokovic in streaming (Wimbledon)

Oggi pomeriggio, all’All England Club di Londra, andrà in scena il match tra Alex de Minaur e Novak Djokovic, valido per i quarti di finale di Wimbledon. In palio c’è un posto in semifinale, contro il vincente del primo quarto di giornata tra Musetti e Fritz. L’incontro sarà trasmesso in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW.

A questo proposito, segnaliamo l’ultima offerta sul pass Sport: il pacchetto della piattaforma NOW è in promo a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro, per un risparmio di 120 euro in un anno. Questo pass offre l’intera programmazione sportiva di Sky, sia in diretta che on-demand, inclusi tutti i tornei della stagione ATP e WTA, le ATP Finals, la Coppa Davis, più Australian Open, Roland Garros e Wimbledon.

De Minaur-Djokovic a Wimbledon: dove vedere il match in streaming

Il quarto di finale di Wimbledon De Minaur-Djokovic sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW, con l’inizio fissato non prima delle 15:15 (ora italiana). Sarà il secondo match che si disputerà quest’oggi sul campo centrale, dopo la sfida del singolare femminile tra la Rybakina e la Svitolina.

L’infortunio al menisco patito al Roland Garros non più tardi di un mese fa, con tanto di operazione in artroscopia, sembrava porre fine al sogno Wimbledon e, soprattutto, quello delle Olimpiadi di Parigi. Invece Novak Djokovic è riuscito a stupire tutti ancora una volta, rendendosi autore di un percorso in crescendo, culminato con il match di due giorni fa contro Rune, dominato dal primo all’ultimo gioco. E tutto lascia pensare che lo spettacolo non sia concluso.

Grazie alla nuova offerta sul pass Sport di NOW puoi assicurarti la visione dell’incontro di oggi tra De Minaur e Djokovic in streaming, insieme a tutti gli altri appuntamenti sportivi di Sky. La promozione in corso permette di risparmiare 120 euro in un anno.