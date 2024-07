Dove vedere Fils-De Minaur in streaming (Wimbledon)

Arthur Fils e Alex de Minaur si affrontano oggi pomeriggio a Wimbledon nel match valido per gli ottavi di finale. La partita sarà trasmessa in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW.

Dove vedere Fils-De Minaur in streaming

L’incontro di Wimbledon tra Fils e De Minaur sarà visibile su Sky Sport e sulla piattaforma streaming NOW. Si tratta del primo match di giornata in programma sul campo 1, con l’orario d’inizio fissato per le 14:00 (ora italiana).

Dopo il successo per 3 set a 1 sull’elvetico Stricker, Arthur Fils ha eliminato il numero 7 del tabellone Hurkacz sfruttando il ritiro del giocatore polacco a causa di un infortunio al ginocchio. Nel terzo turno, invece, ha estromesso dal torneo il russo Safiullin vincendo in rimonta al quinto set (4-6, 6-3, 1-6, 6-4, 6-3). Dall’altra parte della rete il tennista francese affronterà Alex de Minaur, numero 9 del tabellone, a cui sono bastati 6 set per approdare agli ottavi: 3-0 sul connazionale Duckworth al primo turno, 3-0 su Jaume Munar al secondo turno e vittoria a tavolino senza nemmeno scendere in campo sul transalpino Pouille al terzo.

