Dove vedere Fritz-Zverev in streaming (Wimbledon)

Lunedì 8 luglio, sul campo principale di Wimbledon, Fritz e Zverev si affronteranno nel match valido per gli ottavi di finale. L’incontro sarà trasmesso in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW.

Dove vedere Fritz-Zverev in streaming

L’ottavo di finale di Wimbledon tra Fritz e Zverev sarà visibile su Sky Sport e sulla piattaforma streaming NOW. Secondo la programmazione ufficiale del torneo, sarà il secondo incontro di giornata sul campo centrale, con l’inizio fissato non prima delle 15:45 (ora italiana).

Fin qui è stato un torneo tutto sommato semplice per lo statunitense Taylor Fritz: dopo il semplice esordio contro l’australiano O’Connell, spazzato via per 6-1, 6-2, 6-4 in tre set, il vincitore di Eastbourne ha colto il bis contro il francese Rindeknech per 3 set a 1, fino a liquidare in tre set al terzo turno il cileno Tabilo. Non è dunque un’eresia affermare che il vero Wimbledon per Fritz inizierà oggi pomeriggio, quando di fronte a lui se la vedrà con Alexander Zverev. Percorso netto fin qui per il tennista tedesco: fin qui il 27enne di Amburgo non ha perso ancora un set, dopo aver affrontato lo spagnolo Carballes Baena, lo statunitense Giron e il britannico Norrie.

