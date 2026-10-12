Dove vedere le immagini inedite di Artemis II: l'archivio della NASA

Questa settimana, la NASA ha aperto i cassetti di Artemis II, con oltre 800 GB di dati sulla missione. Il sito si chiama “Artemis II: Sights & Sounds of Science“, e contiene più di 11.000 foto e video, oltre 8 ore e mezza di audio e immagini annotate a mano dall’equipaggio.

Una di queste segna il punto esatto in cui gli astronauti hanno visto dei lampi d’impatto sul lato nascosto della Luna. Non è il solito materiale tirato a lucido per le conferenze stampa. È il retrobottega della missione, con i suoi appunti, i dettagli e le cose lasciate così com’erano.

Cosa c’è nell’archivio della NASA e i lampi sulla luna

Il pezzo più emozionante, a quanto pare, è un video in cui l’equipaggio racconta a Houston quello che ha appena visto. I lampi d’impatto non sono una novità, si tratta di piccoli meteoriti che si schiantano sulla superficie lunare e fanno una scintilla improvvisa. Ma questi, avvistati sul lato oscuro, potrebbero essere i più deboli mai osservati a occhio nudo. Una specie di fiammifero acceso in una cattedrale buia.

Nel filmato, l’eccitazione si sente tutta. Le voci si accavallano, l’entusiasmo trabocca, e per un attimo l’equipaggio di una missione lunare assomiglia a un gruppo di amici che ha appena visto qualcosa di incredibile.

I manuali per non perdersi

Per evitare che tutta questa roba resti una montagna indecifrabile, la NASA ha pubblicato anche tre documenti di supporto. Sono il Preliminary Lunar Science Report, il Lunar Science Operations Report e il Lunar Science Data User Guide. Il primo racconta i risultati iniziali, il secondo come si sono svolte le operazioni scientifiche, e il terzo fa da guida all’uso dei dati. Una bussola, insomma, per chi vuole esplorare l’archivio senza finire nel solito pozzo di file.