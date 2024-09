Dove vedere L'Amica Geniale in streaming anche all'estero

L’Amica Geniale si prepara a ricevere la quarta e ultima stagione: la serie TV tratta dai best seller di Elena Ferrante, e che ha raggiunto un clamoroso successo internazionale, debutterà con le puntate inedite il prossimo 11 novembre su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Nel frattempo, se vuoi recuperare le vecchie stagioni e prepararti alla nuova e ti trovi all’estero dovrai utilizzare NordVPN per accedere alla piattaforma RaiPlay.

L’Amica Geniale in streaming all’estero con NordVPN

NordVPN ti permette di superare infatti il limite geografico attivo sull’app di RaiPlay che funziona, in linea teorica, solo in Italia. Per aggirare questa restrizione anche se ti trovi all’estero ti basterà però connetterti a un server VPN localizzato in Italia, procedendo in questo modo:

Attiva il tuo abbonamento NordVPN con gli sconti di settembre Scarica e installa NordVPN sul dispositivo in cui intendi vedere la serie Apri NordVPN, inserisci le tue credenziali e poi apri la pagina dei server Seleziona un server italiano Adesso potrai aprire RaiPlay, selezionare L’Amica Geniale e guardare tutte le puntate in streaming

Ricordati che con NordVPN, oltre ad avere questo vantaggio che potresti applicare anche ad altre piattaforme pure se ti trovi in Italia, connettendoti magari a server stranieri per dare una sbirciata ad altri cataloghi, hai soprattutto la sicurezza di una connessione privata, protetta e veloce in qualsiasi condizione e perfetta per qualunque tipo di attività tu svolga online.

Anche se ti trovassi su reti WiFi pubbliche, la tua connessione sarà sempre protetta permettendoti di svolgere le tue attività in modo tranquillo.