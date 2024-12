Dove vedere Mamma ho perso l'aereo in streaming

Mamma ho perso l’aereo è forse il classico per eccellenza tra i film di Natale. Uscito originariamente nel 1990, questo film è un cult imperdibile del periodo natalizio, come pochi altri esponenti se pensiamo ad esempio a “Una Poltrona per Due”. Se anche tu vuoi rivivere quelle sensazioni puoi trovarlo in streaming su Disney+.

Mamma ho perso l’aereo in streaming: il film di Natale più amato

Mamma ho perso l’aereo, per quei pochissimi che non ne fossero a conoscenza, si concentra sulle disavventure di Kevin McCallister, un bambino di 8 anni che viene dimenticato per errore a casa da genitori e parenti durante le vacanze di Natale e che si ritrova a dover difendere la sua abitazione da due ladri sbadati, Harry e Marv, sfruttando una serie di trappole geniali e divertenti.

Il film è immediatamente entrato nei cuori di tutti nel giro di poco tempo diventando un cult imprescindibile del periodo natalizio che ha portato anche a un sequel di altrettanto successo.

Mamma ho perso l’aereo fa parte del catalogo di Disney+, quindi se sei abbonato lo troverai lì pronto a farti compagnia durante le feste insieme a numerosi altri film di Natale. In caso contrario, puoi approfittare del periodo per abbonarti a partire da 5,99 euro al mese e passare le festività all’insegna degli indimenticati classici del Natale.