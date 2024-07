Dove vedere Musetti-Fritz in streaming (Wimbledon)

Mercoledì 10 luglio, sul campo 1 di Wimbledon, Lorenzo Musetti sfiderà Taylor Fritz nel match valido per i quarti di finale. Chi vince, in semifinale affronterà uno tra Alex de Minaur e Novak Djokovic. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

A questo proposito, segnaliamo l’offerta sul pass Sport della piattaforma NOW, disponibile al prezzo scontato di 14,99 euro al mese per 12 mesi contro i 24,99 euro richiesti. Grazie a questo pacchetto gli appassionati di tennis hanno accesso all’intera programmazione sportiva di Sky, inclusi tutti i tornei del circuito ATP e WTA, quelli del Grande Slam (con l’eccezione dello US Open), le ATP Finals e la Coppa Davis.

Musetti-Fritz a Wimbledon: dove vedere il match in streaming

Il quarto di finale di Wimbledon tra Musetti e Fritz sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 di Sky) e in streaming su NOW. Il match si disputerà sul campo 1, non prima delle 15:15 (ora italiana). È il secondo incontro in programma quest’oggi sul campo 1 dell’All England Club di Londra, preceduto soltanto dalla gara del singolare femminile tra la Ostapenko e la Krejcikova.

Il successo agli ottavi contro il talento francese Perricard ha consentito a Lorenzo Musetti di approdare per la prima volta nella sua carriera ai quarti di uno slam. Un traguardo salutato da un piano liberatorio dall’azzurro, su cui da anni gravitano le pressioni di media e addetti ai lavori, soprattutto per quanto mostrato da junior e il suo livello di gioco. L’avversario di oggi pomeriggio sarà lo statunitense Taylor Fritz, fresco vincitore del torneo di Eastbourne e autore di un’ottima rimonta agli ottavi ai danni del più quotato Alexander Zverev.

Approfitta dunque dell’offerta in corso sul pass Sport di NOW per vedere il match di Wimbledon Musetti-Fritz in streaming. Il risparmio complessivo in 12 mesi è pari a 120 euro.