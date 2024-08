Dove vedere Paolini-Andreeva in TV e streaming (Cincinnati Masters)

Dopo la vittoria sulla Potapova, Jasmine Paolini proseguirà il suo cammino al Cincinnati Masters affrontando agli ottavi Mirra Andreeva, la stessa giocatrice che ha battuto quest’anno nella semifinale del Roland Garros. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su NOW con il pass Sport.

Dove vedere Paolini-Andreeva

L’incontro valido per gli ottavi di finale tra Jasmine Paolini e Mirra Andreeva sarà trasmesso in diretta TV sui canali Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW. Il match si disputerà sul campo 10, con l’inizio fissato non prima delle 18:50 (ora italiana).

Battendo questa sera la Andreeva, per la Paolini arriverebbe l’undicesima vittoria stagione in un WTA 1000. Un risultato non scontato, se si pensa che le ultime italiane a raggiungerlo furono Flavia Pennetta, Roberta Vinci e Sara Errani nel 2015. Non sarà però una sfida semplice per l’azzurra, dato che la 17enne russa è tra le giocatrici più in forma del circuito.

Nei due turni precedenti la Andreeva ha battuto sonoramente la statunitense Emma Navarro (6-2, 6-2) e la ceca Pliskova (6-2, 6-3), rendendosi protagonista di una notevole prova di forza. Riuscirà Jasmine a superare l’ostacolo russo e qualificarsi così a quarti come nella passata edizione?

Appuntamento a questa sera, quando non prima delle 18:50 Jasmine Paolini e Mirra Andreeva si sfideranno nell’ottavo di finale del WTA Cincinnati.