Dove vedere Rune-Djokovic in streaming (Wimbledon)

Nel tardo pomeriggio di lunedì 8 luglio Rune e Djokovic si affronteranno sul campo centrale di Wimbledon nel match valido per gli ottavi di finale. L’incontro sarà trasmesso in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW.

A proposito della piattaforma streaming, segnaliamo l'offerta in corso sul pass Sport, disponibile al prezzo scontato di 14,99 euro al mese per dodici mesi invece di 24,99 euro.

Dove vedere Rune-Djokovic in streaming

L’ottavo di finale di Wimbledon tra Rune e Djokovic sarà visibile su Sky Sport e sulla piattaforma streaming NOW. Sarà il terzo e ultimo match in programma oggi sul campo centrale di Wimbledon, dopo le sfide tra Rybakina e Kalinskaya (14:00) e Fritz-Zverev (non prima delle 15:45). Per quanto riguarda l’orario, inizierà non prima delle 17:45 (verosimilmente intorno all’ora di cena).

Servirà un Holger Rune più brillante di quanto visto finora ai Championships per avere la meglio sull’attuale numero 2 del mondo. Dopo un esordio tranquillo contro il coreano Kwon (6-1, 6-4, 6-4), il danese ha superato in quattro set il brasiliano Seyboth Wild (3-6, 6-3, 6-2, 6-2), per poi rischiare l’eliminazione al terzo turno contro il francese Quentin Halys, superato soltanto al quinto set dopo essere andato sotto 2 set a zero. Dall’altra parte, Novak Djokovic sta compiendo il nuovo miracolo sportivo della sua carriera. A poche settimane dall’operazione al menisco, il serbo non soltanto è ancora in corsa, ma sta crescendo anche di condizione, come dimostra il successo contro l’australiano Popyrin al terzo turno (fin qui il più convincente della spedizione londinese).

