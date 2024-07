Dove vedere Sinner-Medvedev in streaming (Wimbledon)

Martedì 9 luglio, sul campo centrale di Wimbledon, Jannik Sinner affronterà Daniil Medvedev nel match valido per i quarti di finale. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Dove vedere Sinner-Medvedev in streaming

Il quarto di finale di Wimbledon tra Sinner e Medvedev sarà visibile su Sky Sport Tennis (canale 203 di Sky) e sulla piattaforma streaming NOW. Secondo il programma ufficiale di giornata, la sfida tra l’azzurro e il russo aprirà il programma sul campo centrale alle 14:30 (ora italiana).

È la dodicesima volta che i due si affrontano. Al momento il bilancio è favorevole all’ex numero uno del mondo, che ha ottenuto in totale sei vittorie. Si tratta però di una statistica che non racconta tutta la verità, dato che Jannik vanta una striscia aperta contro Daniil che recita cinque successi consecutivi: finale a Pechino (2023), finale a Vienna (2023), semifinale alle ATP Finals (2023), finale all’Australian Open (2024) e semifinale a Miami (2024). In questi ultimi cinque incontri, l’altoatesino ha poi vinto sempre il torneo, tranne in occasione delle ATP Finals (si sarebbe poi rifatto con la storica vittoria in Coppa Davis).

