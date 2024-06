Down Rabona: arrivano i risarcimenti per i clienti

Alla fine, arriveranno i risarcimenti per i clienti dell’operatore virtuale Rabona colpiti da pesanti disservizi a partire dallo scorso anno. La conferma è giunta a 24 ore dall’ultima diffida nei confronti della società predisposta da Codici e dalla pubblicazione della documentazione relativa all’avvio di un procedimento sanzionatorio da parte di AGCOM.

Risarcimenti in arrivo per i clienti di Rabona

Abbiamo ricevuto in redazione un comunicato in merito, da parte dell’associazione Codici. Queste le parole di Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale dell’associazione .

Siamo lieti di comunicare l’intesa siglata con Rabona e, dunque, di aver chiuso la vicenda che ci ha visti impegnati al fianco dei propri consumatori. Il raggiungimento di questo accordo è la dimostrazione che il dialogo tra imprese ed associazioni dei consumatori, pur nella diversità delle proprie posizioni, può produrre anche esiti positivi, dando vita ad un’intesa in grado di soddisfare da una parte le esigenze del mercato e dall’altra le legittime richieste degli utenti. I clienti di Rabona che si sono rivolti all’associazione Codici, chiedendo di essere tutelati alla luce dei disagi patiti a causa dei disservizi telefonici che si sono verificati e che chi ha seguito il caso conosce ormai bene, saranno risarciti secondo il criterio di omogeneità richiesto dalle azioni collettive.

Il servizio, lo ricordiamo, è stato fornito su rete Vodafone. Chiudiamo con la breve dichiarazione dell’operatore virtuale.

Abbiamo trovato un accordo di transazione che estingue di fatto ogni reciproca pretesa. L’accordo dimostra la solidità strutturale e finanziaria di Rabona, che prosegue il proprio percorso nel mercato delle telecomunicazioni.

L’ordinanza di AGCOM

Come anticipato, nei giorni scorsi AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha pubblicato il testo di un’ordinanza datata 3 aprile nei confronti dell’operatore. Lo ha sanzionato per non aver provveduto, nonostante i diversi solleciti … a rendere agli utenti una informativa trasparente, completa ed esaustiva rispetto all’imminente sospensione dei servizi di rete mobile … nonché per aver continuato a commercializzare, sul proprio sito aziendale, e nonostante l’avvenuta cessazione dei servizi, offerte di rete mobile senza informare gli utenti dell’indisponibilità dei servizi prospettati .

Nel mese di aprile, attraverso le pagine del blog sul sito ufficiale, Rabona ha comunicato la fine del contenzioso con Vodafone e la contestuale interruzione dei servizi: … è sospesa la fornitura di servizi di connessione a Internet, chiamate telefoniche, SMS in uscita e la vendita di nuove SIM .

Da maggio, la società propone le eSIM per navigare dall’estero.