Il downgrade da Android 13 ad Android 12 è possibile solo in un caso

La distribuzione della versione stabile di Android 13 ha messo gli utenti di fronte ad un limite apparentemente invalicabile: l’impossibilità di effettuare il downgrade ad Android 12.

È stato scoperto infatti che l’ultima versione del sistema operativo mobile include un aggiornamento per il suo bootloader che di fatto abilita un anti-rollback, che impedisce qualsiasi possibilità di tornare indietro. Il limite vale per tutti gli utenti Pixel, sviluppatori compresi, ma con un’eccezione.

Come effettuare il downgrade da Android 13 ad Android 12

Come riportato da Android Central, Google sta correggendo la cosa per dare un assist agli sviluppatori, spiazzati da questo limite. La grande G ha iniziato la distribuzione di immagini “Developer Support” che permettono ai dispositivi Pixel 6 di tornare ad una versione stabile di Android 12 o 12L.

È bene precisare che queste build sono pensate esclusivamente per gli sviluppatori e non è una possibilità prevista per il pubblico. La compagnia spiega che gli smartphone Pixel 6 possono tornare a questa immagine di supporto basata su Android 12, ma non ad altre build.

“Le build di supporto per gli sviluppatori sono riservate soltanto agli sviluppatori e non sono adatte per un uso generale. I dispositivi che utilizzano queste build non ricevono aggiornamenti di sicurezza OTA come altri device e le immagini di supporto per sviluppatori non vengono ricostruite con le ultime correzioni per la sicurezza.”

È quanto si legge in una nota di avvertimento diffusa da Google. Un modo come un altro per dire che gli utenti privati non hanno davvero motivo di tornare ad Android 12, ma si tratta di una soluzione pensata per gli sviluppatori che hanno bisogno di sviluppare e testare le app anche in un ambiente diverso da Android 13.

