Dream Machine di Luma copia i personaggi Disney

La scorsa settimana, la startup di intelligenza artificiale Luma ha presentato una serie di video generati tramite il suo nuovo strumento Dream Machine. L’azienda lo descrive come un “modello di trasformazione altamente scalabile ed efficiente, addestrato direttamente su migliaia di ore di contenuti video“.

I video dimostrativi, tra cui il trailer di un film di animazione intitolato “Monster Camp“, mostrano una grafica sorprendentemente vividi e accurata, paragonabile a quella prodotta dai grandi studi di animazione, ma c’è un ma…

Dopo circa 57 secondi, infatti, nel trailer di Monster Camp compare in modo inequivocabile il famoso personaggio Mike Wazowski del film Disney/Pixar “Monsters & Co“. L’immagine è leggermente sfocata ma ancora chiaramente riconoscibile. Inoltre, diversi altri personaggi e gran parte dell’estetica generale ricordano decisamente troppo lo stile e i contenuti tipici dei film d’animazione Disney/Pixar.

Mancanza di trasparenza sui dati di addestramento

Sono quindi sorte domande su cosa abbia effettivamente alimentato la richiesta di animazione in stile Pixar e se il modello Dream Machine sia stato addestrato anche su materiale protetto da copyright come il lavoro degli studi Disney, non autorizzato per tale scopo.

Questa mancanza di trasparenza riguardo al set di dati di addestramento utilizzato è una delle maggiori preoccupazioni sollevate di recente in relazione a questa tipologia di modelli di AI generativa. Strumenti come Dream Machine, Sora di OpenAI e VideoPoet di Google sono in grado di generare scene e filmati complessi partendo semplicemente da una descrizione testuale, grazie a sofisticate tecniche di machine learning.

Luma ha presentato orgogliosamente Dream Machine come il futuro della produzione cinematografica digitale, capace di creare riprese realistiche di alta qualità semplicemente digitando richieste di testo in linguaggio naturale.

Tuttavia, l’azienda non ha voluto rivelare nel dettaglio la natura e le fonti dei dati video su cui ha addestrato il modello, limitandosi a generiche descrizioni sulla quantità di contenuti utilizzati.

Possibili implicazioni legali

Attualmente Luma sta promuovendo l’iscrizione gratuita alla beta pubblica di Dream Machine, ma prevede anche versioni a pagamento con funzionalità avanzate per utenti business. Non è stato possibile ottenere un commento ufficiale da Luma riguardo alle implicazioni legali dell’utilizzo non autorizzato di materiale protetto da copyright.

Disney e Pixar non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito. Non è pertanto chiaro se siano a conoscenza della questione o se abbiano intenzione di intraprendere azioni legali. Tuttavia, il caso solleva preoccupazioni sulla tendenza al plagio da parte dell’intelligenza artificiale generativa, un settore in rapida crescita ma dalla regolamentazione (purtroppo) ancora incerta.