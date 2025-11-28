Drone Amazon taglia cavo Internet: indagine della FAA

Dopo quello in Arizona si è verificato un nuovo incidente in Texas. Un drone MK30 del servizio Prime Air ha tranciato un cavo Internet durante la consegna di un pacco. Amazon ha comunicato che non ci sono stati feriti. La FAA (Federal Aviation Administration) ha avviato un’indagine sull’accaduto.

Cavo tagliato, ma pacco consegnato

Prime Air è attivo solo negli Stati Uniti. Le prime consegne tramite droni sono avvenute nel 2022 a Lockeford (California), ma meno di due anni dopo Amazon ha interrotto il servizio. L’azienda di Seattle ha successivamente esteso il servizio in Texas, Arizona e altri stati. Durante una consegna in Texas, il drone MK30 è rimasto incastrato in un cavo aereo per il collegamento ad Internet.

L’incidente si è verificato il 18 novembre a Waco (Texas) dopo la consegna del pacco al cliente. Durante la fase di decollo, una delle sei eliche si è impigliata nel cavo. Il drone ha quindi eseguito un atterraggio di emergenza, noto come “safe contingent landing”. Nel video si vede anche la rottura del cavo.

La FAA ha avviato un’indagine. Non è noto se le consegne sono state temporaneamente sospese. Nessuna indagine invece da parte della NTSB (National Transportation Safety Board), come avvenuto in Arizona. Un portavoce di Amazon ha dichiarato:

Non si sono verificati feriti né interruzioni diffuse del servizio Internet. Abbiamo pagato la riparazione del cavo e ci siamo scusati per l’inconveniente causato.

Il drone MK30 può volare in autonomia, grazie alla tecnologia “sense-and-avoid” che consente di rilevare ed evitare gli ostacoli. Probabilmente il cavo era troppo piccolo (quindi “invisibile”) oppure i sensori non rilevano ostacoli durante la fase ascendente.

Il servizio Prime Air è stato recentemente attivato in altre quattro città: Kansas City (Missouri), Pontiac (Michigan), San Antonio (Texas) e Ruskin (Florida). Nei prossimi mesi sarà disponibile anche a Richardson (Texas).

Oltre due anni fa era stato annunciato l’arrivo anche in Italia entro il 2024, ma finora è stato solo completato un test a San Salvo in Abruzzo, dove è presente un centro di distribuzione di Amazon.