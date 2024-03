DSA: linee guida per le elezioni europee

Come anticipato la scorsa settimana, la Commissione europea ha pubblicato le linee guida che le piattaforme online e i motori di ricerca dovranno seguire per garantire l’integrità delle elezioni per il Parlamento europeo di giugno. Le misure per la mitigazione di rischi sono previste dal Digital Services Act (DSA).

Linee guida per elezioni libere

In base al DSA, le piattaforme online e i motori di ricerca di grandi dimensioni designate il 25 aprile 2023 (successivamente diventate 22) devono implementare misure per mitigare i rischi sistemici online associati alle elezioni, proteggendo allo stesso tempo i diritti fondamentali, come la libertà di espressione.

Queste sono le linee guida che devono essere seguite prima, durante e dopo gli eventi elettorali:

Rafforzare i processi interni, creando team con risorse adeguate e utilizzando le informazioni disponibili sui rischi specifici del contesto locale e sull’uso dei servizi da parte degli utenti

Attuare misure di mitigazione del rischio specifiche per le elezioni, come la promozione di informazioni ufficiali sui processi elettorali, l’implementazione di iniziative di alfabetizzazione mediatica, la modifica dei sistemi di raccomandazione per responsabilizzare gli utenti e ridurre la viralità dei contenuti che minacciano l’integrità di processi elettorali. Inoltre, la pubblicità politica dovrebbe essere chiaramente indicata tramite etichette

Adottare misure di mitigazione specifiche per l’intelligenza artificiale generativa, ad esempio etichettando chiaramente i contenuti generati dall’IA (come i deepfake), adattando di conseguenza termini e condizioni

Cooperare con le autorità nazionali e a livello dell’UE, esperti indipendenti e organizzazioni della società civile per promuovere un efficiente scambio di informazioni prima, durante e dopo le elezioni

Adottare misure specifiche, compreso un meccanismo di risposta agli incidenti, durante un periodo elettorale per ridurre l’impatto degli incidenti che potrebbero avere un effetto significativo sull’esito elettorale o sull’affluenza alle urne

Valutare l’efficacia delle misure attraverso revisioni post-elettorali e pubblicare una versione non riservata per offrire l’opportunità di un feedback pubblico sulle misure di mitigazione del rischio messe in atto

Ovviamente le linee guida non si applicano a tutti i servizi (quelli principalmente interessati sono i social media). È possibile anche adottare misure ugualmente efficaci. La Commissione potrebbe chiedere informazioni sulla loro adeguatezza ed eventualmente avviare un’indagine formale.