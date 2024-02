DSA obbligatorio per tutte le piattaforme da domani

La Commissione europea ha comunicato che il Digital Services Act (DSA) verrà applicato per tutte le piattaforme online a partire da domani 17 febbraio. Finora le regole erano valide solo per VLOP (Very Large Online Platform) e VLOSE (Very Large Online Search Engine). Restano escluse le aziende con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 10 milioni.

Obblighi per tutte le piattaforme

Come si può vedere sul sito dedicato, le piattaforme e i motori di ricerca di grandi dimensioni devono rispettare il numero maggiore di regole. Il DSA è stato applicato per VLOP e VLOSE designati il 25 aprile 2023 dal successivo 25 agosto.

Da domani 17 febbraio, anche le altre piattaforme dovranno rispettare il Digital Services Act. In particolare dovranno implementare misure per:

Contrastare la diffusione di contenuti, beni e servizi illegali

Proteggere i minori

Fornire informazioni sugli annunci pubblicitari

Vietare annunci pubblicitari sulla base di dati sensibili

Fornire motivazioni per le decisioni di moderazione dei contenuti

Offrire un meccanismo di reclamo per contestare le decisioni di moderazione

Pubblicare un report annuale sulle procedure di moderazione

Fornire termini e condizioni chiari

Designare un punto di contatto con autorità e utenti

Il DSA si applica inoltre ai servizi di hosting (ad esempio cloud e DNS) e intermediari (ad esempio ISP), ma gli obblighi sono molto limitati.

A fine dicembre 2023, la Commissione europea ha aggiunto all’elenco anche Pornhub, XVideos e Stripchat. Queste tre piattaforme dovranno rispettare le regole più stringenti da fine aprile, ma quelle generali da domani.

Il monitoraggio delle piattaforme di piccole e medie dimensioni è affidato ai Digital Services Coordinator degli Stati membri. In Italia il compito è assegnato all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). Digital Services Coordinator e Commissione costituiranno il Comitato europeo per i servizi digitali. Il primo incontro è programmato per il 19 febbraio.