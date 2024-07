DSA: ultimo avviso per X prima della sanzione?

Secondo le fonti di Bloomberg, la Commissione europea pubblicherà a breve i risultati preliminari del procedimento avviato nei confronti di X il 18 dicembre 2023 sulla base del Digital Sevices Act (DSA). Sarà in pratica l’ultimo avvertimento per l’azienda di Elon Musk. Se non apporterà le necessarie modifiche arriverà una pesante sanzione.

Troppi contenuti pericolosi su X

Il Digital Sevices Act viene applicato dal 25 agosto 2023. X è stata la prima VLOP (Very Large Online Platform) a ricevere l’attenzione della Commissione europea. Ha infatti ricevuto una richiesta di informazioni il 12 ottobre 2023 sulle misure implementate per limitare la diffusione di contenuti illegali e disinformazione. Circa due mesi dopo è stato aperto un procedimento formale.

Sono cinque le aree sotto esame: gestione dei rischi, moderazione dei contenuti, dark pattern, trasparenza pubblicitaria e accesso dei dati ai ricercatori. All’inizio di maggio è stata inviata una nuova richiesta di informazioni sulle attività di moderazione dei contenuti e le risorse disponibili. In base all’ultimo report sulla trasparenza, X ha ridotto il numero di persone del team di moderazione del 20% e il numero di lingue europee supportate da 11 a 7.

Secondo Bloomberg, la Commissione europea pubblicherà a breve (probabilmente prima della pausa estiva) i risultati preliminari dell’indagine, evidenziando che l’azienda californiana non ha adottato le adeguate misure per combattere i contenuti pericolosi. Entro fine anno dovrebbe essere emessa la decisione finale con i cambiamenti necessari.

Se non rispetterà l’ordine, X dovrà pagare una multa che può arrivare fino al 6% delle entrate globali annuali. A quel punto, Elon Musk potrebbe anche chiudere il servizio in Europa, considerato che gli utenti europei rappresentano solo il 9% del totale.