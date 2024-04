DuckDuckGo Privacy Pro: VPN e due tool in abbonamento

DuckDuckGo ha annunciato il primo prodotto premium che garantisce maggiori privacy e sicurezza online. Privacy Pro è un bundle 3-in-1 che include una VPN e due tool che permettono di rimuovere le informazioni personali dai siti dei data broker e di recuperare gli account rubati. Al momento, l’abbonamento può essere sottoscritto solo negli Stati Uniti. È necessario installare l’ultima versione del browser.

DuckDuckGo: browser e Privacy Pro

La software house offre il noto browser con diverse funzionalità che garantiscono privacy e sicurezza durante la navigazione. Alcune protezioni richiedono più risorse hardware e quindi costi maggiori. Ecco perché è stato introdotto il bundle Privacy Pro. Il principale servizio incluso nel pacchetto è la VPN.

Non è necessario installare un’app separata, in quanto è integrata nel browser DuckDuckGo. Nonostante ciò, la VPN protegge la navigazione con tutti i browser e le app installate su un massimo di 5 dispositivi. La VPN usa il protocollo WireGuard e non traccia l’attività online (no-log). Al momento i server sono pochi (13) e posizionati solo in Europa, Stati Uniti e Canada, ma altri verranno aggiunti nelle prossime settimane.

Il tool Personal Information Removal permette di rimuovere nome, età e indirizzi dai siti dei data broker. Tutta la procedura viene gestita da DuckDuckGo. Il servizio è stato sviluppato in seguito all’acquisizione di Removaly nel 2022.

Infine, il tool Identity Theft Restoration, offerto dal partner Iris, consente di recuperare un account rubato. Si tratta di un “assistente” che aiuta l’utente in caso di furto di identità. Può essere usato per contattare le banche e ottenere il rimborso delle transazioni non autorizzate, sostituire i documenti (patente, passaporto e carte bancarie) e ricevere fino 500 dollari in caso di emergenza per viaggi con distanza superiore a 100 miglia dall’abitazione.

L’abbonamento può essere sottoscritto sul sito web e tramite store Apple o Google. Il costo è 9,99 dollari/mese o 99,99 dollari/anno.