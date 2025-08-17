Una VPN in vacanza? Perché no: ExpressVPN costa 17 centesimi al giorno

Viaggiare senza rinunciare alla sicurezza online? È possibile (ed è anche semplice), grazie alla recente promozione lanciata da ExpressVPN. La piattaforma propone 2 anni di abbonamento con 4 mesi extra gratuiti, per un totale di 28 mesi di protezione avanzata al prezzo competitivo di soli 4,87 euro al mese, pari a 0.17 centesimi al giorno. Nel pacchetto è compresa anche una eSIM da 5 GB, fornita da holiday.com, per restare connessi ovunque.

Una protezione totale disponibile ovunque

ExpressVPN garantisce connessioni sicure e affidabili in 105 Paesi, che ti permettono di accedere a qualsiasi sito o contenuto in streaming senza restrizioni. In viaggio, una VPN può rivelarsi essenziale per guardare i propri programmi preferiti in qualità 4K anche dall’estero, usare servizi di home banking senza rischi, aggirare blocchi geografici, proteggersi sulle reti Wi-Fi pubbliche di hotel e aeroporti e navigare senza lasciare tracce.

L’installazione richiede appena 90 secondi e con un solo tocco la connessione diventa sicura. Il protocollo Lightway assicura massima velocità e stabilità, mentre i server offuscati permettono di mascherare il traffico VPN per superare restrizioni e filtri. La tecnologia TrustedServer cancella i dati a ogni riavvio e, grazie alla politica zero-log, nessuna attività online viene registrata. Infine, la funzionalità Threat Manager blocca in automatico domini sospetti e tracker.

ExpressVPN è compatibile con Windows, Mac, iOS, Android, smart TV, console e router e può essere utilizzata su otto dispositivi contemporaneamente al massimo. La funzione MediaStreamer consente inoltre di sbloccare contenuti su dispositivi che non supportano le VPN. L’assistenza clienti è disponibile 24 ore su 24 via chat o e-mail, così non si resta mai senza supporto, ovunque ci si trovi.

Con questa promozione, ExpressVPN offre 28 mesi di protezione completa, una eSIM da 5GB gratuita, uno sconto del 61% e la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni. Una soluzione perfetta per te che sei in vacanza, oppure stai per partire: approfittane online e attiva ExpressVPN in pochi minuti.