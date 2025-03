DuckDuckGo: ricerca AI con GPT-4o mini e o3-mini

DuckDuckGo ha annunciato la disponibilità di due tool gratuiti per la ricerca AI. La software house della Pennsylvania offre la funzionalità Assist direttamente nel motore di ricerca e un vero chatbot accessibile tramite sito web o browser DuckDuckGo per Windows, macOS, Android e iOS.

DuckDuckGo Assist

La funzionalità Assist del motore di ricerca (nota in precedenza come DuckAssist) viene attivata automaticamente quando l’utente inserisce una query (se la lingua impostata è l’inglese). In alternativa è possibile cliccare sul pulsante dedicato sotto il box di ricerca.

Nella parte superiore della pagina dei risultati viene mostrato un riquadro con il riassunto. Sono indicate le fonti e l’utente può specificare se vuole vedere i riassunti poche volte o spesso. L’uso è gratuito e non serve nessun login. In alcune risposte AI è presente un box per le domande successive. In questo caso viene invocato il chatbot all’indirizzo duck.ai (disponibile anche in italiano).

Anche l’uso del chatbot (noto in precedente come DuckDuckGo AI Chat) è gratuito (con un limite giornaliero) e non richiede un account. Inoltre, le conversazioni sono private. L’indirizzo IP del dispositivo viene rimosso e nessuna informazione è utilizzata per l’addestramento dei modelli o il miglioramento del servizio.

Gli utenti possono scegliere tra cinque modelli AI: GPT-4o mini, o3-mini, Llama 3.3 70B, Claude 3 Haiku e Mistral Small 3. Nel pannello sinistro c’è la cronologia delle chat. Possono essere cancellate singolarmente o tutte insieme con il pulsante Fire. In ogni caso sono eliminate dopo 30 giorni. È possibile disattivare la cronologia cliccando l’icona in basso nel pannello sinistro.

DuckDuckGo aggiornerà la funzionalità Assist miglioramento la velocità delle risposte. Il chatbot supporterà più modelli, le immagini e l’interazione vocale.