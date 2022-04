DuckDuckGo rimuove i siti pirata dalle ricerche?

Il sito TorrentFreak aveva notato che DuckDuckGo non mostrava molti siti pirata nei risultati delle ricerche. Non veniva nemmeno visualizzato il sito del popolare tool open source YouTube-dl. Il CEO e fondatore dell’azienda statunitense ha successivamente comunicato che la scomparsa temporanea dei siti era dovuto ad un problema tecnico del motore di ricerca.

DuckDuckGo non ha rimosso i siti pirata dalle SERP

DuckDuckGo è un motore di ricerca che rispetta la privacy degli utenti. Ad esempio, non traccia le attività online e non altera i risultati delle ricerche sulla base della cronologia. Lo scorso weekend sono iniziati a scomparire noti siti pirata, tra cui The Pirate Bay. Effettuando la ricerca “ site:thepiratebay.org ” non veniva mostrato il link al sito. Nessun risultato nemmeno per altri siti simili e anche per il sito YouTube-dl.

Ernesto Van der Sar di TorrentFreak aveva ipotizzato la rimozione in seguito a richieste DMCA (Digital Millenium Copyright Act). Anche Google non mostra più alcuni siti pirata tra i risultati delle ricerche perché sono stati bloccati dagli ISP in seguito all’ordine del giudice. DuckDuckGo ha successivamente comunicato che The Pirate Pay e YouTube.dl sono ancora indicizzati dal motore di ricerca. Gli utenti possono trovarli digitando nome o URL.

Similarly, we are not "purging" YouTube-dl or The Pirate Bay and they both have actually been continuously available in our results if you search for them by name (which most people do). Our site: operator (which hardly anyone uses) is having issues which we are looking into. — Gabriel Weinberg (@yegg) April 17, 2022