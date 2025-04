Due canali del digitale terrestre ora trasmettono in HD

Proseguono i lavori di aggiornamento dell’offerta radiotelevisiva italiana, sia su scala nazionale che su scala regionale. Ed è proprio di quest’ultima che oggi ci troviamo a parlare. Infatti, in queste ultime ore, due canali del digitale terrestre, presenti a livello locale, ora trasmettono in alta definizione (HD), per la gioia dei loro telespettatori.

Tutti e due i canali fanno parte del Mux Locale 1 Calabria, disponibile a livello regionale nelle zone coperte dal segnale. Si tratta di una notizia che sottolinea e conferma la volontà delle emittenti regionali di aggiornarsi e proporre un intrattenimento di qualità per gli utenti, conformandosi alle necessità dell’arrivo del prossimo standard DVB-T2.

Il primo canale è L’altro corriere, sintonizzabile alla LCN 75 del Mux Locale 1 Calabria. Le trasmissioni ora vengono proposte in alta definizione, con una risoluzione video da 1920 x 1080 pixel. In base alle rilevazioni degli esperti e degli spettatori, questa emittente trasmette anche le programmazioni di EURO TV in alcune fasce orarie.

Il secondo canale è Digital TV, sintonizzabile alla LCN 92 del Mux Locale 1 Calabria. L’emittente del gruppo ADN Italia, ha iniziato quindi a trasmettere le proprie programmazioni in alta definizione, con una risoluzione video da 960 x 1080 pixel. Al momento, secondo quanto rilevato, non trasmette in contemporanea con RADIO JUKEBOX TV, sintonizzabile nei Mux Locale 2 e Mux Locale 3 Calabria.

Digitale Terrestre: come ricevere i due canali in HD

Per poter ricevere i due canali che ora trasmettono in alta definizione è necessario essere dotati di un televisore compatibile con la tecnologia HD. Inoltre, è necessario effettuare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre. In questo modo, sia L’altro corriere e Digital TV verranno sintonizzati con la nuova qualità di trasmissione. Ecco il Mux Locale 1 Calabria aggiornato secondo le ultime modifiche.