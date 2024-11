Dune: Prophecy è ora disponibile su NOW, guarda la prima puntata in streaming

Dopo una lunga attesa, è adesso disponibile la prima puntata di Dune: Prophecy, la nuova serie TV firmata HBO che si pone come prequel del film Dune di Denis Villeneuve. Ispirato all’omonimo romanzo “Sisterhood of Dune“, scritto da Brian Herbert e Kevin J. Anderson, lo show è sicuramente uno dei più interessanti della fine dell’anno.

Per vedere la prima puntata in streaming puoi abbonarti a NOW con il pass Entertainment, disponibile a partire da 6,99 euro al mese.

Dune: Prophecy, di cosa parla la serie TV prequel

Dune: Prophecy è ambientata circa 10.000 anni prima la storia di Paul Atreides narrata nei due film cinematografici e si concentra sui primi anni della sorellanza Bene Gesserit, subito dopo il Jihad Butleriano, raccontando la storia di Valya Harkonnen e della sorella Tula.

La prima stagione della serie è composta da 6 episodi che verranno pubblicati settimanalmente su HBO negli Stati Uniti e su NOW e Sky per quanto riguarda l’Italia e si concluderà il 23 dicembre 2024.

Per guardarla in streaming dai tuoi dispositivi preferiti puoi dunque abbonarti al pacchetto Entertainment di NOW che, disponibile a partire da 6,99 euro al mese, ti permette di accedere a tutti gli show e alla serie TV Sky Atlantic, come The Last of Us, Halo, Westworld, House of The Dragon, Progetto Lazarus, Helgoland 513, Il Trono di Spade e molte altre ancora.