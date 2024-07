OnTrac, le cuffie secondo Dyson: wireless e modulari

Non solo aspirapolvere e prodotti per la cura della persona per il marchio, ma anche cuffie wireless: è ufficiale il lancio di Dyson OnTrac, di tipo over-ear. Rappresentano l’evoluzione del progetto Zone, annunciato nel 2022 e poi accantonato, che alla componente audio aggiungeva una maschera anti-inquinamento.

Dyson OnTrac: design e prezzo delle cuffie wireless

Stando a quanto si legge sul sito ufficiale, tra i punti di forza c’è un sistema dedicato alla cancellazione del rumore che impiega sensori in grado di rilevare i suoni indesiderati 384.000 volte ogni secondo, applicando una riduzione fino a 40 dB. A questo si aggiungono una riproduzione fedele di ogni frequenza (da 6 Hz a 21 kHz) attraverso i driver degli altoparlanti al neodimio da 40 mm e 16 ohm, fino a 55 ore di autonomia e un design personalizzabile grazie a un approccio modulare.

Queste le colorazioni disponibili al lancio: CNC Aluminium, CNC Copper, Ceramic Cinnabar e Black Nickel. Il look può essere personalizzato attraverso una serie di padiglioni e cuscinetti intercambiabili, dando vita a oltre 2.000 combinazioni possibili.

A curare la progettazione, stando a quanto riportato, è stato Jake Dyson in persona, il figlio del fondatore, a fianco del tram Colours, Finishes and Materials. Queste le sue parole.

La mission di Dyson nel campo dell’ingegneria audio è quella di preservare l’integrità del suono come inteso dell’artista, senza interferenze. Inoltre, volevamo creare un paio di cuffie che le persone avrebbero apprezzato, di cui sarebbero state entusiaste. Con oltre 30 anni di esperienza nel campo dell’aeroacustica, abbiamo raggiunto la padronanza della fisica del suono. Riducendo il rumore grazie al supporto di camere anecoiche interne e ingegneri esperti, abbiamo applicato e ampliato ulteriormente le nostre conoscenze audio per sviluppare le cuffie Dyson OnTrac. Le nostre prime cuffie over-ear solo audio offrono l’ANC migliore nel settore, una qualità audio eccezionale e un comfort prolungato per tutto il giorno grazie a materiali, design e personalizzazione unici.

Come si può intuire, non si tratta di cuffie wireless economiche: le Dyson OnTrac fanno il loro debutto ufficiale al prezzo di 499 euro, in vendita sul sito ufficiale e nei negozi del marchio. Ogni set aggiuntivo di padiglioni e cuscinetti è invece proposto a 49 euro.