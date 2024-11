È Black Friday con ExpressVPN: abbonati e ricevi 6 mesi GRATIS

È tempo di Black Friday: le migliori offerte tech sono finalmente disponibili, e quest’anno ExpressVPN non delude. L’azienda, tra le principali nel settore delle VPN, ha infatti lanciato una promozione davvero interessante: sottoscrivendo un abbonamento biennale, riceverai ben 6 mesi extra GRATIS! Scopri come proteggere la tua privacy online, accedere a contenuti bloccati e risparmiare fino al 61% grazie a questa offerta a tempo limitato.

Perché la promo ExpressVPN conviene

ExpressVPN offre una connessione sicura e crittografata per tutti i tuoi dispositivi, proteggendo le tue attività online anche quando sei su reti Wi-Fi pubbliche non protette. Puoi navigare, guardare in streaming e accedere ai tuoi contenuti preferiti ovunque ti trovi, collegandoti a un server VPN in Italia o in altri 105 Paesi disponibili.

In Italia, i provider di servizi internet (ISP) conservano i tuoi metadati per almeno 12 mesi. Questi includono informazioni sensibili come indirizzi IP, orari di connessione e dettagli sul dispositivo. Con ExpressVPN, la tua privacy è al sicuro: non vengono conservati log delle attività o delle connessioni e i server sono progettati per eliminare automaticamente tutti i dati a ogni riavvio.

E l’offerta Black Friday? Sottoscrivendo il piano ExpressVPN in promozione, ottieni 2 anni di abbonamento a soli 4,99 dollari al mese, anziché 12,95 dollari (lo sconto è del 61%) oltre a ben 6 MESI GRATIS extra offerti dalla piattaforma. Inoltre, riceverai un rimborso garantito entro 30 giorni se non sei soddisfatto del servizio. Puoi approfittare della promozione ExpressVPN direttamente online, ma attenzione: l’offerta è disponibile solo per un periodo limitato.