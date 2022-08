E-commerce: 4 piattaforme per iniziare

Vorresti aprire il tuo business online? Allora il primo passo è scegliere la giusta piattaforma, che possa aiutarti a gestire ordini e vendite. Ellie Rivers, consulente di e-commerce e marketing digitale londinese (nonché esperta insegnante Domestika, autrice del corso “Fondamenti dell’e-commerce: lancia uno shop online da zero”) ha redatto una piccola guida orientativa alla scelta della più adatta per la tua attività, individuando quattro tra le più importanti piattaforme di e-commerce.

1. Shopify

Shopify può vantare oltre un milione di negozi ospitati sulla propria piattaforma. Il che lo rende uno tra i leader di questo settore. Il prezzo è abbordabile e vengono addebitate commissioni di transazione per ogni acquisto. Tra i punti di forza ci sono la semplicità di configurazione e personalizzazione e la possibilità di integrare il proprio shop con altre piattaforme.

2. Squarespace

Squarespace è adatta principalmente per imprenditori e aziende con esigenze basilari, oppure per i siti web basati principalmente sui contenuti – come blog, video o immagini. Con Squarespace, infatti, la componente visiva è importantissima, ma i costi di transazione potrebbero rivelarsi troppo elevati per chi vuole vendere beni. Al contrario, se intendi vendere pochi prodotti o immagini, Squarespace potrebbe essere la soluzione giusta per il tuo business.

3. Magento

Magento: piattaforma open-source dalle mille possibilità. Proprio per via della sua natura open-source è possibile modificare il proprio shop come meglio si crede attraverso un codice fornito dallo stesso Magento. Certamente devi avere conoscenze nell’ambito dello sviluppo per proseguire lungo questa strada, oppure affiancare al tuo lavoro un team di esperti del settore. È richiesto un budget più elevato, ma è possibile realizzare siti web molto potenti ed elaborati.

4. WooCommerce

Forse avrai già sentito parlare di WooCommerce: è il partner e-commerce di WordPress. Perciò se il tuo sito web si appoggia a questa piattaforma, potrebbe rivelarsi la soluzione più azzeccata per il tuo business. WooCommerce è conveniente, ma potresti avere bisogno di supporto per il suo sviluppo. Tuttavia – ha spiegato Rivers – per certi aspetti può risultare più limitante e difficile da utilizzare rispetto a Shopify, pur mantenendo alcune funzionalità come i plug-in.

Come aprire uno shop online da zero

Come già anticipato, Ellie Rivers è l’autrice del corso Domestika “Fondamenti dell’e-commerce: lancia uno shop online da zero”. In 14 videolezioni (durata complessiva di 1 ora e 40 minuti), Rivers guida i suoi utenti nella creazione di un business online efficiente e professionale, anche attraverso raccomandazioni informate. Il percorso inizia imparando le basi dell’e-commerce e identificando il pubblico di destinazione; man mano si andrà progettando e costruendo un negozio online sfruttando una strategia su misura.

Una volta creata la strategia aziendale, definiti quelli che in gergo sono chiamati “unique selling points” e identificato i profili dei clienti chiave, sarà il momento di progettare e realizzare un vero e proprio negozio online. Il corso è rivolto a tutti i proprietari di piccole imprese che desiderano avviare un e-commerce per il proprio prodotto o servizio: tra i requisiti fondamentali, tutto ciò che ti serve è un computer. Una licenza Adobe Photoshop potrebbe rivelarsi utile, ma non essenziale per seguire il corso.

Grazie ai saldi Domestika attualmente attivi, è possibile risparmiare ben l'83% di sconto sull'acquisto del corso "Fondamenti dell'e-commerce: lancia uno shop online da zero"

