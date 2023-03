E.ON ClimaSmart Caldaia, la migliore soluzione per ridurre i consumi

Se stai pensando di acquistare una nuova caldaia a condensazione, ecco alcuni motivi per cui dovresti scegliere l’offerta E.ON ClimaSmart Caldaia.

Innanzitutto, l’elevata efficienza è sinonimo di garanzia poiché consente un risparmio energetico e di costi veramente notevole.

Per non parlare poi delle detrazioni fiscali, che consentono di recuperare fino al 65% della spesa sostenuta.

A tutto questo si aggiunge la convenienza di un pacchetto che possiamo definire chiavi in mano, che può essere pagato in rate mensili senza interessi a partire da 40 euro. Vediamo ora i dettagli.

E.ON ClimaSmart Caldaia: perché conviene questa scelta?

La soluzione E.ON ClimaSmart Caldaia, proposta da uno dei principali attori italiani nel campo dell’eco-transizione, con oltre 900.000 clienti tra privati, aziende e pubbliche amministrazioni, ha il vantaggio della semplicità.

È il “percorso” ideale se stai cercando un modello di caldaia che si adatti alle tue esigenze. Non devi far altro che prenotare un appuntamento per l’installazione.

E.ON ti offre tutto il necessario per creare un virtuoso ecosistema energetico, compreso il termostato intelligente tado°, che monitora non solo la caldaia a condensazione ma anche tutti gli aspetti dell’impianto, con la possibilità di programmare l’utilizzo da remoto.

Per maggiori informazioni, ti consigliamo di visitare la pagina ufficiale di E.ON nel link qui sotto:

Le caldaie a condensazione

Il pacchetto aiuta anche a sbrigare le pratiche burocratiche necessarie per ottenere una detrazione fiscale fino al 65%.

In breve, si tratta di pacchetto “chiavi in mano” vero e proprio, che ti offre la possibilità di scegliere tra diverse opzioni di pagamento (rate mensili a partire da 40 euro), fino a 60 mesi, con TAEG dello 0% e TAN dello 0%, oppure con pagamento unico.

Clicca qui sotto e acquista una caldaia a condensazione:

Se vuoi puoi sottoscrivere anche il servizio di assistenza e manutenzione dedicato tramite la formula E.ON WeCare.

