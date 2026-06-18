Google Search: più trasparenza e portabilità dei dati

Dopo quello che consente agli editori di escludere i contenuti dalla ricerca AI, la Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha comunicato altri due obblighi che Google deve rispettare per incentivare la concorrenza. L’azienda di Mountain View deve garantire una maggiore trasparenza sul funzionamento dell’algoritmo del motore di ricerca e la portabilità dei dati verso servizi di terze parti.

Nuovi obblighi in futuro e possibili sanzioni

La CMA ha assegnato a Google lo Strategic Market Status (SMS) per il settore dei motori di ricerca (equivalente alla designazione di gatekeeper in base al Digital Markets Act). L’azienda californiana deve quindi rispettare una serie di obblighi per non ostacolare la concorrenza. Secondo l’autorità antitrust del Regno Unito, l’attuale sistema di ranking non è equo e trasparente. In pratica non è chiaro come viene determinato il posizionamento dei siti nei risultati di ricerca. Inoltre, le modifiche vengono apportate senza preavviso.

Google deve quindi:

Classificare i risultati di ricerca organici utilizzando criteri oggettivi e non discriminatori (inclusi i risultati di AI Overview, ma non i risultati sponsorizzati)

Offrire maggiore trasparenza alle aziende sul funzionamento del ranking e fornire un preavviso in caso di modifiche significative

Introdurre procedure chiare che consentano alle aziende di segnalare problemi relativi al modo in cui Google classifica i risultati

Google deve inoltre consentire agli utenti di trasferire i dati di ricerca ai servizi di terze parti. I concorrenti potranno così offrire funzionalità più personalizzate, come suggerimenti di viaggio su misura, offerte di shopping più pertinenti e premi (cashback, sconti e altro). Attualmente la portabilità è volontaria.

L’obbligo sulla trasparenza del sistema di ranking deve essere implementato entro sei mesi, mentre quello sulla portabilità dei dati entro tre mesi. In caso di ritardo, Google rischia pesanti sanzioni. La CMA ha sottolineato che potrebbe imporre altre misure, se necessario.