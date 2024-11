E poi il silenzio: come vedere la docuserie su Rigopiano in streaming dall'estero

E poi il silenzio – Il disastro di Rigopiano è la nuova docuserie che racconta il disastro di Rigopiano, con la valanga che nel gennaio del 2017 causò ventinove vittime.

Ideata e scritta da Pablo Trincia, Debora Campanella e Paolo Negro, la docuserie è composta da 5 episodi, prodotti da Sky Italia, che saranno trasmessi nelle serate del 20, 21 e 22 novembre, a partire dalle 21. Gli episodi potranno essere visti in streaming anche su NOW.

Per vedere E poi il silenzio – Il disastro di Rigopiano in streaming dall’estero, invece, può essere necessario ricorrere a una VPN, in modo da poter accedere a NOW anche dall’estero.

E poi il silenzio – Il disastro di Rigopiano: come vedere la docuserie

La nuova docuserie prodotta da Sky Italia sarà trasmessa nelle serate del 20, 21 e 22 novembre da Sky TG24 e potrà essere vista, quindi, dagli utenti Sky o anche tramite il canale 50 del digitale terrestre. Per la diretta streaming, invece, è possibile affidarsi a NOW.

Per vedere la docuserie in streaming dall’estero, invece, può essere necessario ricorrere a una VPN, in modo da poter collegarsi a NOW senza dover fare i conti con il blocco all’accesso per chi si collega dall’estero.

