L'evento E3 2023 è stato cancellato: game over

Il mondo videoludico perde quello che è, da quasi tre decenni, il più importante evento del settore: E3 2023 non si farà, è stato cancellato. L’edizione in calendario dal 13 al 16 giugno presso il Convention Center di Los Angeles non andrà in scena. Questa volta, l’annullamento non ha alcun legame con le questioni inerenti all’emergenza per la crisi sanitaria, ormai alle spalle e responsabile degli stop negli anni scorsi.

E3 2023 non si farà, è ufficiale

Non è difficile immaginare quali fattori abbiano influito, considerando l’assenza di big dell’industria come Sony, Microsoft, Nintendo e Ubisoft. A rendere nota la decisione è un messaggio pubblicato sulla homepage del sito ufficiale che recita quanto segue.

L’organizzatore dello show, ReedPop, annuncia che E3 2023 non andrà in scena a giugno come programmato, sia gli eventi in presenza sia quelli digitali sono stati cancellati. Insieme alla Entertainment Software Association (ESA) sarà rivalutato il futuro di E3.

Un’email indirizzata ai collaboratori dell’evento e visionata da IGN afferma che, semplicemente, non è stato riscontrato l’interesse necessario . Non è dato a sapere quale sia futuro dello show: ReedPop e ESA valuteranno il da farsi.

Gli occhi saranno inevitabilmente puntati su un altro appuntamento dedicato al settore, il Summer Game Fest organizzato da by Geoff Keighley e inaugurato solo nel 2020, ma già capace in pochi anni di guadagnare la ribalta. Andrà in scena l’8 giugno. Solo tre giorni più tardi, l’11 giugno, toccherà all’appuntamento Xbox Showcase 2023 di Microsoft che vedrà come grande protagonista, inevitabilmente, il titolo Starfield.

La prima edizione dell’Electronic Entertainment Expo risale all’ormai lontano 1995. Tra le novità presentate all’epoca quelle riguardanti il Virtual Boy di Nintendo, l’arrivo del SEGA Saturn negli Stati Uniti e il debutto in occidente della prima Sony PlayStation. A livello di titoli, furono mostrati il capitolo originale della saga Resident Evil, Twisted Metal e Mortal Kombat 3.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.