Caramel è l'acquisizione di eBay per le auto usate

eBay ha annunciato la volontà di portare a termine una nuova acquisizione entro la fine del primo trimestre 2025, quella di Caramel, realtà con sede a Los Angeles e fondata nel 2021, ma concretamente attiva solo a partire dal 2023. Si tratta di una piattaforma che semplifica la compravendita delle auto usate, supportando i suoi utenti nello svolgimento delle pratiche burocratiche relative al trasferimento della proprietà, al finanziamento della spesa, alla sottoscrizione delle necessarie polizze assicurative e così via. Le due società hanno già siglato un accordo formale.

Auto usate su eBay: più semplice con Caramel

Si tratta di una mossa in linea con quelle già viste nel corso degli ultimi anni, che hanno portato il marketplace ad allungare le mani su altre realtà specializzate nel settore delle quattro ruote, come nel caso di Cargigi (tech company attiva sul fronte del marketing e dell’advertising) e di Motors.co.uk (portale britannico di classificazione e comparazione).

Al momento, il raggio d’azione di Caramel è circoscritto al territorio degli Stati Uniti, ma non è detto che, in seguito all’acquisizione, eBay non possa decidere di impiegarne la piattaforma in altri paesi, anche da questa parte dell’oceano.

Dopotutto, la concorrenza è agguerrita e c’è un intero mercato globale da presidiare. Per rendersene conto è sufficiente pensare all’iniziativa messa in campo nel mese di dicembre da Amazon, che grazie alla collaborazione con Hyundai ha dato il via vendita dei veicoli attraverso il proprio e-commerce. Questo senza dimenticare le alternative proposte da numerose startup.

Nel comunicato stampa che annuncia il piano di acquisizione, eBay non ha reso nota l’entità dell’investimento economico messo sul tavolo per poter arrivare ad allungare le mani su Caramel. Sappiamo però che la società ha raccolto lo scorso anno finanziamenti per 19 milioni di dollari, da sostenitori come FJ Labs, Hearst Ventures, Zeev Ventures e Primera Capital.